Отключения света в Ростове-на-Дону 24 октября 2022 года: в донской столице ожидаются массовые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 24 октября 2022 года: в городе ожидаются массовые отключения электричества. Без света предстоит остаться тысячам ростовчан. Электроэнергию отключат в разных районах города на несколько часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 24 октября, с 9 до 16 часов света не будет в пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47; ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2, 6; ул. Мадояна 191-205; ул. Мичуринская 203-215; ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; пер. Водоотводный 1-25, 2-24; ул. Загорская 10-20, 74, 26, 32-38; пер. Отечественный 1-23, 2-24; ул. Петрашевского 43, 49-55; пер. Ракетный 1-29, 2-30; ул. Серова; ул. Шостаковича; ул. Сурикова; ул. Гнесина; пер. Грабаря; ул. Свиридова; ул. 2-я Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27,2-14; ул. 49-я линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31,113, 2-40; ул. Кизитериновская Балка; пер. Кирилловский 1-15,2-14; ул. 1,2-я левая 1-15, 2-22; ул. Солидарности 1-129, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. А. Блока 27-39, 28-36; ул. Кадровая 35-71, 34-92; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 17-37, 16-26; пер. Поворотный 15-19, 18-22; ул. Керамическая 1-13, 6-12; пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10.

С 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул Коммунаров 23-29; пр. Шолохова 146-154; пер. Контактный 1-23; пер. Быстрый 2-8; пер. Бесланский 2-14, пер. Бакинский 2-28, 1-25; пер. Ученический 1-21, 2-20; ул. Филимоновская 2-18; ул. Эстонская 1-49; 1-й переулок 1-39, 2-40; ул. Сиверса 12-24, 31; ул. Катаева 67-185, 46-146 ул. Черепахина 33-91, 16-94; 2-ой переулок 1-21, 2-16; ул. Варфоломеева 15-103, 32-128; ул. Малюгиной 3-83, 4-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10; пер. Гвардейский 27-37; пер. Приволжский 4-30, 1-13; ул. Н.Ополчения 63-65; ул. Текучева 37; ул. Катаева 187-229, 150-194; пер. Доломановский 77-81.

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