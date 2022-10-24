В Ростовской области спешащая на вызов пожарная машина врезалась в иномарку. Фото: ГИБДД по РО.

В Шахтах случилась авария с участием пожарной машины и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 октября, около часа дня на перекрестке улицы Советской и проспекта Чернокозова. По предварительным данным, 68-летний водитель пожарного автомобиля ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной на красный свет светофора. Но он не убедился в безопасности подобного движения, в результате чего врезался в иномарку Kia Ceed под управлением 44-летнего шофера.

В аварии никто из людей не пострадал, а машины получили механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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