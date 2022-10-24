В Ростове произошел пожар в общежитии ЮФУ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове ночью загорелась комната в общежитии ЮФУ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 24 октября, около двух часов ночи в здании студенческого общежития ЮФУ на улице Зорге. Спасателям поступило сообщение о возгорании в одной из комнат на последнем этаже 15-этажного здания.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров помещения. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Потушить огонь удалось в 2:58. Причина пожара специалисты назвали аварийный режим работы электропроводки.

- Для тушения пожара привлекались 37 человек личного состава и 12 единиц техники,- отмечается в сообщении.

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Площадь пожара уточняется.