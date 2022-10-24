Вспыхнувший частный дом в Ростове тушили 40 пожарных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове сгорел частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 октября, около половины седьмого вечера в переулке Туристском. Очевидцы сообщили о возгорании частного дома и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 70 квадратных метров здания. Ликвидировать возгорание удалось лишь к 21:38. К счастью, пострадавших при пожаре не было. Причина его пока остается неизвестной, ее установкой займутся специалисты.

- Для тушения пожара привлекались 40 человек личного состава и семь единиц техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске сгорел частный дом.

Пожар тушили девять спасателей.