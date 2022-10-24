Дед Мороз из Великого Устюга встретится с таганрожцами 16 и 17 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дед Мороз из Великого Устюга в преддверии 2023 года посетит Таганрог в рамках акции "Поезд Деда Мороза". Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Всероссийская акция «Поезд Деда Мороза» будет проходить с 22 октября по 15 января 2023 года. На территории Ростовской области он остановится лишь на нескольких вокзалах, но донская столица в этом году не попала в список остановок. Но зато теперь у жителей Таганрога появилась возможность повстречаться с главным новогодним волшебником.

- 16 и 17 декабря одним из остановочных пунктов проведения праздничного мероприятия для детей и взрослых будет вокзал Таганрог-Пассажирский, - отметили в мэрии.

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