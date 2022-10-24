Ростовчан ожидает дождливый понедельник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в первый рабочий день недели горожан ожидают дожди. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В понедельник, 24 октября, в донской столице будет стоять пасмурная и дождливая погода. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в +13 градусов. Ночью температура упадет до +9 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока, позже сменит направление на западное, а затем на северо-западное. Скорость его порывов будет достигать 5-10 метров в секунду.

Осадки в городе ожидаются утром и вечером. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти на протяжении всей рабочей недели и закончится лишь в пятницу вечером.

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Столбики термометров поднимутся до +15 градусов.