В Ростове дали отопление уже в 90% домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове жители 90% домов уже получили в свои квартиры отопление. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время отопление работает в 4 212 многоквартирных домах с центральной системой отопления. Кроме того, тепло было подано во все объекты образования и здравоохранения.

Сейчас отопления нет еще в 531 доме. Городские власти пообещали, что тепло в них появится в период до 27 октября.

Также в администрации отметили, что после начала отопительного сезона необходимо еще от 10 до 12 дней, чтобы произошло полное восстановление нормативного давления в тепловой сети, а также следует устранить завоздушенность.

- Сейчас налаживаются системы теплоснабжения внутри домов. Жителям тоже следует принять в этом процессе активное участие. Речь идет о жителям первых и последних этажей. Им необходимо провести работу по спуску воздуха из батарей, - сообщил заместитель главы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов.

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