В Ростовской области за восемь месяцев банки выдали ипотеки на 56,3 млрд рублей

При этом средняя ставка кредитования в донском регионе составила 7,4% годовых. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По итогам восьми месяцев банки Ростовской области выдали ипотеки на 56,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

По данным Центробанка, с января по август на Дону зарегистрировано более 18,3 тысячи ипотечных кредитов. Порядка 6,2 тысячи договоров подписано на покупку жилья в новостройках. При этом средняя ставка кредитования в донском регионе составила 7,4% годовых. На первичном рынке этот показатель оказался на уровне 5%.

Как отмечает заместитель министр строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев, в 2023 году в регионе будут действовать все шесть региональных программ поддержки покупателей жилья. На их поддержку будут направлены 1,581 миллиарда рублей. Эта сумма позволит получить кредит 2084 жителям Ростовской области.

На период 2023–2025 на реализацию региональных мер господдержки областным бюджетом планируется выделить 4,767 миллиарда рублей для финансирования 6248 граждан.

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