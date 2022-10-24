Телефонные мошенники напугали пожилого дончанина и выманили у него все сбережения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области пенсионер лишился всех своих сбережений после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД донского региона.

В белокалитвинский отдел полиции обратился 59-летний местный житель и рассказал, что стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный мужчина с незнакомого номера и представился работником банка, в котором мужчина хранил свои сбережения.

- Он назвал мои данные и спросил не совершаю ли я каких-либо операций со своими деньгами. Я ответил отрицательно и сообщил, что нахожусь дома, а приложениями пользоваться не умею, - приводят полицейские слова потерпевшего.

после подтверждения личности мошенники приступили к уже отработанной схеме. Они сообщили, что кто-то пытается снять со счета пенсионера деньги. Мужчина отметил, что копил их на новый забор. Испуганный дончанин стал спрашивать у мошенников совет, что же ему делать дальше. Лжесотрудник банка в свою очередь пообещал, что поможет сохранить сбережения.

- Я так переживал, что даже времени подумать о том, что это были мошенники, не было. Лжесотрудник сказал о том, что сейчас на мой номер телефона придет смс-сообщение с паролем, который я должен буду назвать. После чего мой банковский счет заблокируется и деньги останутся в сохранности, - сообщил правоохранителям дончанин.

Мужчина в точности последовал поступившим от мошенника инструкциям. Но через несколько минут после этого ему на телефон пришло сообщение о том, что со счета списано 62 620 рублей. Только тогда дончанин понял, что его обманули и поспешил обратиться в полицию.

- В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - подытожили в ведомстве.

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