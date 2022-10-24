В Ростовской области предприятие-фантом поставляло молоко в школы и детские сады

Информацию о производителе передали в правоохранительные органы. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области выявили фальсификат в молочной продукции, а самого производителя признали фантомным. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями и Республике Калмыкия.

По данным ведомства, с начала 2022 года было отобрано 106 проб молока и молочной продукции. В товарах одного из производителей был найдет фальсификат — в составе были жиры не молочного происхождения. Продукция не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» и закона «О качестве и безопасности пищевой продукции».

Позже выяснилось, что данный производитель поставлял молоко и молочные продукты в детские сады, интернаты, школы и больницы. По месту регистрации предприятия было обнаружено лишь холодильное оборудование.

— Для предотвращения введения в оборот потенциально небезопасной подконтрольной продукции Управлением Россельхознадзора площадка признана фантомной и исключена из ФГИС «Меркурий». Регистрация уполномоченного лица хозяйствующего субъекта аннулирована, — сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство направило информацию о предприятии в федеральную налоговую службу, региональное управление Роспотребнадзора и правоохранительные органы.

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