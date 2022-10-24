Два мобильных телефона в торте передали заключенному в Ростове

Гаджеты были найдены в бисквитных коржах для торта. Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону заключенному в СИЗО № 5 передали телефоны, спрятанные в бисквитных коржах для торта, сообщает ГУФСИН по Ростовской области.

Во время досмотра одной из посылок охранники обнаружили и изъяли спрятанные ухищренным способом два сотовых телефона. Гаджеты были найдены в бисквитных коржах для торта.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Отправитель посылки рискует предстать перед судом по делу об административном преступлении.

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