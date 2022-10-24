В Ростове из-за пожара в студенческом общежитии были эвакуированы 30 человек

Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя 40 минут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону ночью 24 октября в студенческом общежитии на Зорге вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в комнате на 15 этаже общежитие поступило на пульт в 02:14 ночи. Из помещения эвакуировали 30 человек. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя 40 минут.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. К тушению были привлечены 37 пожарных и 12 единиц спецтехники. Никто из людей не пострадал.

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