К началу горнолыжного сезона донских туристов обеспечили скоростным интернетом

Фото: МегаФон

На Эльбрусе, на высоте 3890 метров над уровнем моря, установлена базовая станция. Так МегаФон обеспечил к началу горнолыжного сезона туристов качественной голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 75 Мбит/сек.

На эту гору обратили внимание не зря: это один из самых любимых туристами маршрутов в стране. И за год поток отдыхающих здесь увеличился в полтора раза. Поэтому наличие устойчивой связи — вопрос безопасности альпинистов и лыжников.

При этом новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи во всей Восточной Европе. Теперь всегда на связи горнолыжные трассы и маршруты восхождения до самой седловины Эльбруса — а это высота до 5325 метров. Здесь хорошая связь и интернет особо востребованы — тут любители альпинизма акклиматизируются перед штурмом высоты.

От морозов и штормового ветра базовую станцию бережет специальный термобокс из металла, он управляется автоматически. Это обеспечивает бесперебойную работу сети в экстремальных условиях и отказоустойчивость инфраструктуры — то есть комплекс решений, направленных на поддержание постоянной работоспособности оборудования.

- Северный Кавказ — востребованное направление у туристов, и мы развиваем сеть в этом регионе. Так, в текущем году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум» в Дагестане, также на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в Домбае в Карачаево-Черкесии и других любимых у туристов местах, - рассказывает технический директор компании Алексей Титов. - Качественная связь делает отдых туристов безопаснее и нужна не только отдыхающим, но и сотрудникам экстренных служб при возникновении ЧС.

Большинство туристов на Эльбрусе — жители Москвы и Подмосковья, северной столицы и Ленинградской области, а также жители Ставрополья. Дончане чаще ездят сюда летом: в 2022 году количество отдыхающих за три месяца лета увеличился на 43 процента по сравнению с 2021 годом. И за эти месяцы туристы прокачали более 100 Гб интернет-трафика. Это равно пересылки 20 тысяч фотографий с пейзажами Эльбруса.