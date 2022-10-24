В Ростовской области гражданские предприятия переориентировались на выпуск бронежилетов

В донском регионе выпускают бронежилеты, спальные мешки, а также обувь для нужд участников СВО. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Многие предприятия Ростовской области, ранее специализирующиеся на выпуске гражданской продукции, с началом частичной мобилизации в стране переориентировались в соответствии с профилем своей деятельности. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным властей, сейчас в донском регионе выпускают бронежилеты, спальные мешки, а также обувь для нужд участников СВО.

- Продукция уже поставляется подразделениям ВС РФ, - прокомментировали в пресс-службе донского правительства.

Производят бронежилеты для мобилизованных из донских параарамидных нитей, используемых для производства продукции специального назначения. Из такого прочного волокна изготавливают средства индивидуальной бронезащиты, резинотехнические и кабельные изделия, фрикционные изделия, композиционные и термостойкие материалы, высоконагруженные текстильные материалы и изделия. Все они выдерживают высокие статические и динамические нагрузки.

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