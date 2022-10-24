По оценкам экспертов 80% товаров и услуг россияне оплачивают безналично

Периодически снимают наличные 68% пользователей банковских карт, а 60% также вносят деньги на карту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оценкам аналитиков ВТБ, на безналичную оплату товаров и услуг приходится 80% от общего розничного оборота.

Кроме офлайн-покупок, россияне чаще всего пользуются банковскими картами для оплаты коммунальных услуг и расчетов в интернет-магазинах.

В целом за 2022 год общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России прогнозируется на уровне 57 трлн рублей. Из них 77% россияне оплатят безналично – пластиковыми, цифровыми и токенизированными картами. Доля наличной оплаты снизится за год на 8 п.п. – до 20%. Еще 3% платежей будет проходить через систему быстрых платежей с помощью QR-кода.

- Мы фиксируем, что россияне все реже используют наличные в повседневной жизни. Широкому распространению карточных операций способствует как расширение спектра платежных методов, так и системное развитие платежной инфраструктуры в стране, даже несмотря на технологические ограничения этого года. Сегодня картой в России можно расплатиться в любой торговой точке, и многие уже привыкли к этому удобному инструменту. Дополнительно росту доли безналичных операций способствует набирающие популярность расчеты по QR-коду, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

По оценкам банка, банковские карты использует для офлайн-покупок от 72% до 87% клиентов. Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими услуги мобильной связи и ЖКХ, а 71% расплачивается картой в интернет-магазинах.

Периодически снимают наличные 68% пользователей банковских карт, а 60% также вносят деньги на карту.