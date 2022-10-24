Следователи начали проверку после столкновения танкера и лодки в Ростове

По факту происшествия началась доследственная проверка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Организована доследственная проверка после столкновения танкера и лодки в реке Дон в Ростове. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Предварительно следователи установили, что происшествие случилось 23 октября около 11 часов. В районе разводного моста танкер «Суздаль» столкнулся с маломерной моторной лодкой. На борту моторки находилось три человека. В результате инцидента никто не пострадал.
— Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, — прокомментировали в управлении.
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