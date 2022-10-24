Минтранс Ростовской области объявил пять аукционов на более 13,2 млрд рублей на строительство Западной хорды

Протяженность всей Западной хорды, которая берет свое начало на 9-м километре трассы А280 Ростов-Таганрог, — 12,3 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта Ростовской области опубликовало на сайте Госзакупок сразу пять аукционов, которые так или иначе связаны со строительством Западной хорды. Эта дорога в итоге замкнет ростовское транспортное кольцо. Общая сумма контрактов — более 13,2 миллиарда рублей.

Самый дорогой контракт в этом цикле — на 5,63 миллиарда рублей. Услуги по выполнению работ, указанных в остальных контактах, оцениваются в сумму от 1,6 до 2 миллиарда рублей. Согласно техническому заданию, победители аукционов должны будут до 30 сентября 2024 года построить свой участок дороги протяженностью от 140 метров до 2 километров каждый. Общая длина двухсторонней четырехполосной дороги которую построят по этим контактам, составляет 6,3 километра. Размер полосы — 7,5 метров, разделительной полосы — 5 метров, обочины — 1 метр,.

Напомним, протяженность всей Западной хорды, которая берет свое начало на 9-м километре трассы А280 Ростов-Таганрог, — 12,3 километра. Второй конец дороги будет выходить на мост через Дон. Приблизительная скорость движения по Западной хорде — 90 километров в час.

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