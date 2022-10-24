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НовостиОбщество24 октября 2022 10:54

Минтранс Ростовской области объявил пять аукционов на более 13,2 млрд рублей на строительство Западной хорды

Самый крупный контракт будет заключен на 5,6 млрд рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Протяженность всей Западной хорды, которая берет свое начало на 9-м километре трассы А280 Ростов-Таганрог, — 12,3 километра.

Протяженность всей Западной хорды, которая берет свое начало на 9-м километре трассы А280 Ростов-Таганрог, — 12,3 километра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта Ростовской области опубликовало на сайте Госзакупок сразу пять аукционов, которые так или иначе связаны со строительством Западной хорды. Эта дорога в итоге замкнет ростовское транспортное кольцо. Общая сумма контрактов — более 13,2 миллиарда рублей.

Самый дорогой контракт в этом цикле — на 5,63 миллиарда рублей. Услуги по выполнению работ, указанных в остальных контактах, оцениваются в сумму от 1,6 до 2 миллиарда рублей. Согласно техническому заданию, победители аукционов должны будут до 30 сентября 2024 года построить свой участок дороги протяженностью от 140 метров до 2 километров каждый. Общая длина двухсторонней четырехполосной дороги которую построят по этим контактам, составляет 6,3 километра. Размер полосы — 7,5 метров, разделительной полосы — 5 метров, обочины — 1 метр,.

Напомним, протяженность всей Западной хорды, которая берет свое начало на 9-м километре трассы А280 Ростов-Таганрог, — 12,3 километра. Второй конец дороги будет выходить на мост через Дон. Приблизительная скорость движения по Западной хорде — 90 километров в час.

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