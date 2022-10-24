Минтранс в Ростовской области намерен возобновить работу крылатого водного транспорта

Власти региона прорабатывают возможность восстановления регулярных перевозок водным транспортом. Фото: Минтранс РО.

Пассажирские перевозки водным транспортом в Ростовской области будут возобновлены. Соответствующее решение приняли в Министерстве транспорта Ростовской области.

- Запуск речного транспорта является приоритетным направлением развития пассажирских перевозок, - пояснил замминистра транспорта Дмитрий Беликов. - В советское время перевозки водным транспортом были широко развиты, сейчас перед нами стоит задача не только возобновить этот вид транспортных услуг, но и сделать их более комфортными, используя современные возможности и технологии.

Сейчас власти прорабатывают возможность восстановления регулярных перевозок пассажиров водным транспортом на направлениях Ростов – Азов – Таганрог и Ростов-на-Дону – Старочеркасск – Семикаракорск – Константиновск – Романовская – Волгодонск. Пока причальная инфраструктура области позволяет открыть регулярные пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону в Константиновск, станицу Романовскую, станицу Старочеркасскую и Таганрог.

В Минтрансе региона уточнили, что организация пассажирских перевозок водным транспортом целесообразна судами на подводных крыльях. Однако отметили ,что использование подобных транспортных средств возможно только в светлое время суток. Также потребуется оборудовать места зимнего отстоя и ремонта судов. Сейчас транспортники пришли к решению направить делегацию Ростовской области на завод АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в целях определения моделей и количества необходимых донскому региону судов.

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