Жителям Дона доступен вклад со ставкой до 8 процентов годовых

Новые клиенты могут открыть вклад в рамках новой акции до 30 ноября текущего года. Фото: предоставлено пресс-службой банка

Ростовчанам и жителям Ростовской области предлагается вклад со ставкой до 8 процентов годовых в рамках акции для новых клиентов «С нами надежно!» от Россельхозбанка. Теперь дончане, которые раньше не обслуживались в банке, могут открыть вклад самого популярного вклада в линейке продуктов — «Доходный». Он открывается в рублях на срок полтора года по повышенной ставке — 8 процентов годовых. Если открыть такой же вклад на 13 месяцев, новым клиентам банка положена ставка 7,7 процента годовых.

При это минимальная сумма вклада, если открывать его в офисе банка, составляет всего 10 тысяч рублей, а максимальная сумма ограничений не имеет. Но чем больше размер вклада, тем выгоднее. Возможность пополнения вклада не предусматривается. Проценты при открытии вклада по акции для новых клиентов выплачиваются в конце срока.

- Вклады в нашем банке неизменно привлекают жителей Дона. Большой выбор инструментов для сохранения накоплений позволяет каждому нашему клиенту выбрать лучшую для себя программу размещения средств, – прокомментировала директор Ростовского регионального филиала банка Лариса Туишева.

Новые клиенты могут открыть вклад в рамках новой акции до 30 ноября текущего года.

Узнать все подробности о предложенном вкладе можно получить в отделениях банка, а также дистанционно - позвонить по номеру контакт-центра 8-800-100-0-100 или зайти на официальный сайт rshb.ru.