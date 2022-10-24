Обычные школьники из разных городов России сыграли в юмористическом сериале

Фото: ПАО «Ростелеком»

Эксклюзивная цифровая премьера семейного юмористического сериала #ШКЛТ состоится 25 октября в Wink.

Главные детские роли в нем сыграли обычные школьники из разных городов России. Проект сочетает сразу два жанра — скетчком и ситком.

Каждый скетч-эпизод не только наполнен школьными приключениями и юмором, но и в развлекательной форме рассказывает о дружбе, семейных ценностях и интересных фактах культуры и истории. Первые два скетча #ШКЛТ зрители увидят 25 октября, далее каждый вторник будут выходить еще две новые серии.

По сюжету опытный режиссер работает над шоу для детей, их родителей и родителей их родителей. В съемках скетчей участвует звездный каст — Анна Хилькевич, Роза Хайруллина, Екатерина Скулкина, Стас Ярушин, Иван Агапов и Борис Каморзин, и, конечно, юные актеры. Однако в разгар работы выясняется, что дети на съемочной площадке — настоящее испытание для режиссера. Продюсер шоу тоже не может найти общий язык с начинающими артистами. А еще в детском коллективе появляется яркий лидер — дерзкая Маргарита. Вместе с единомышленниками — бойким Борей, умным Олегом, хитрым Гришей и обаятельной Машей — она уверенно оттесняет режиссера и продюсера от руководства съемками, чтобы взять все в свои руки.

Сюжет выстроен так, чтобы привлечь внимание не только школьников 9–16 лет, но и их родителей, бабушек и дедушек.

— Как правило, взрослые пытаются донести простые истины детям в назидательном тоне, но это часто приводит к обратному эффекту. Задача нашего проекта — начать диалог с юным зрителем на знакомом ему языке, с помощью адаптированных для него образов, так как информация, подаваемая в остроумной, нестандартной форме, не вызывает отторжения и запоминается легко и надолго, — рассказал генеральный продюсер «Студии Гранат» Дмитрий Грачев.