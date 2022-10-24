В Таганроге работы по реконструкции Пушкинской набережной стартуют в марте 2023 года

Благоустраивать Пушкинскую набережную начнут с центральной части. Фото: пресс-служба донского правительства.

Старт первого этапа реконструкции Пушкинской набережной в Таганроге намечен на март 2023 года. Завершить первый этап намерены к сентябрю 2023 года. Об этом губернатору Василию Голубеву доложили в администрации приморского города.

- Пушкинская набережная очень важна для жителей и гостей города, - отметил Василий Голубев. - Благоустроенное место прогулок и отдыха станет отличным подарком к 325-летию Таганрога

Благоустраивать Пушкинскую набережную начнут с центральной части. На площади в 3,5 гектра высадят деревья, кустарники и газоны, заменят освещение, оборудуют сеть дорожек, зоны отдыха и детские игровые площадки. До 25 октября проект будет передан на госэкспертизу, получение заключения ожидается к середине ноября. Параллельно будет вестись разработка документации для берегоукрепления.

Все работы будут профинансированы из внебюджетных средств.

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