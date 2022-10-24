В парке «Левобережном» высадили аллею туй

Аллея саженцев украсила территорию парка напротив стадиона «Ростов Арена». Фото: Лейла МИРИШОВА

По традиции каждый год в Ростовской области проходят Дни древонасаждений. Сотни жителей берут в руки лопаты, саженцы и активно благоустраивают территорию вокруг себя. В Ростове эти дни проходят с особым энтузиазмом.

21 октября, в полюбившемся горожанам парке «Левобережном» банк «Центр-инвест» высадил аллею восточных туй. Данные растения были выбраны не случайно, так как вечнозеленые деревца будут сочно и ярко смотреться не только в летнее время, но и зимой. Главный плюс заключается в том, что туя не требовательна к почвам. Она хорошо приспосабливается и устойчиво растет как на влажных, так и на засушливых участках.

- Ответственность за природные ресурсы, забота об экологии и здоровье будущих поколений - это неотъемлемая часть ESG стратегии нашего банка, - поделилась Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Лидия Симонова. - Банк ведет учет собственному потреблению, использует возобновляемые источники энергии и уже достиг 40% углеродной нейтральности.

Вечнозеленые растения украсят город не только в летнее время, но и зимой. Фото: Лейла МИРИШОВА

Аллея саженцев украсила территорию парка напротив стадиона «Ростов Арена», построенного к Чемпионату мира по футболу-2018. И теперь здесь проходят самые массовые события в жизни города.

Отметим, что банк «Центр-Инвест» регулярно принимает активное участие в социальных инициативах и всегда заботится об экологии города. Сотрудники банка не остаются в стороне и всегда участвуют в акциях, посвященных благоустройству любимого Ростова-на-Дону. Банк оказал финансовую поддержку проекту по реставрации фонтана «Лиры» на улице Пушкинской, а также принял участие в общегородском Дне тюльпанонасаждения.