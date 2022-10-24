Строительство Западной хорды в Ростовской области потребует вырубки от 5 до 7% Кумженской рощи

В качестве компенсации планируется высадить 64 тысячи ясеней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кумженской роще в рамках строительства Западной хорды, которая замкнет ростовское транспортное кольцо, будет произведена частичная вырубка деревьев в Кумженской роще. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Министерства транспорта региона.

- Пока официальная цифра вырубки — 7%, - уточнили в ведомстве. - Может быть, даже меньше — до 5%. И обязательно будет произведена компенсационная высадка деревьев. Это запланировано проектом.

В качестве компенсации планируется высадить 64 тысячи ясеней. Изначально, новая автодорога должна была проходить Всесоюзной улице от улицы Назадзе до Западного моста, но тогда пришлось бы сносить 300 частных домов. По новому проекту дорога пошла в обход и задела Кумженскую рощу вместе с 30 частными домами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Территорию вдоль Западной хорды в Ростове-на-Дону могут застроить многоквартирными домами

В создание новой трассы будет вкладываться и частный сектор (подробнее)