В Ростовской области с конца сентября работодатели чаще отдают предпочтение женщинам

Доля женских резюме к концу месяца выросла с 59% до 62%. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Работодатели Ростовской области с начала частичной мобилизации стали чаще приглашать на собеседование женщин. К такому выводу пришли аналитики популярного сервиса для поиска работы.

По данным специалистов, доля женских резюме к концу месяца выросла с 59% до 62% В то время как доля мужских сократилась с 41% до 38%. Интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28. Наиболее часто женщинам предпочтение отдают в таких сферах как страхование — прирост резюме +9% и безопасность с +6%. В сферах спорта, фитнеса и красоты, а также среди административного персонала женщин стало больше на 5%.

В то же время с началом частичной мобилизации работодатели стали на 2% реже приглашать на собеседование молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. На 1% возрос интерес к специалистам в возрасте от 35 до 54 лет. Также на 1% снизился интерес к кандидатам без опыта работы. В свою очередь спрос на кандидатов с опытом работы от 6-9 и 12-15 лет увеличился на 1%.

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