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НовостиОбщество24 октября 2022 13:24

Более 76,8 тысячи жителей Ростовской области осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами

Оформить уход можно за инвалидами первой группы или гражданами, достигшими 80 лет
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления трудоспособного гражданина.

Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления трудоспособного гражданина.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области ежемесячную компенсационную выплату по уходу за лицами, достигшими возраста 80 лет, получают около 76,8 тысячи граждан. Об этом сообщают в пресс-службе донского правительства.

Уход осуществляется за инвалидами первой группы или гражданами, достигшими 80 лет. С начала 2022 года такие услуги получают 102 тысячи нетрудоспособных лиц. Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления трудоспособного гражданина, а также согласия гражданина, за которым будет осуществляется уход.

Выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам. Ухаживать за пожилым человеком могут и школьники, которым исполнилось 14 лет. Для оформления ухода не требуется согласие родителей или органов опеки. Размер выплаты составляет 1,2 тысячи рублей.

Выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий обратился за ее назначением, и выплачивается пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

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