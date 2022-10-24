Более 76,8 тысячи жителей Ростовской области осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами

Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления трудоспособного гражданина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области ежемесячную компенсационную выплату по уходу за лицами, достигшими возраста 80 лет, получают около 76,8 тысячи граждан. Об этом сообщают в пресс-службе донского правительства.

Уход осуществляется за инвалидами первой группы или гражданами, достигшими 80 лет. С начала 2022 года такие услуги получают 102 тысячи нетрудоспособных лиц. Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления трудоспособного гражданина, а также согласия гражданина, за которым будет осуществляется уход.

Выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам. Ухаживать за пожилым человеком могут и школьники, которым исполнилось 14 лет. Для оформления ухода не требуется согласие родителей или органов опеки. Размер выплаты составляет 1,2 тысячи рублей.

Выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий обратился за ее назначением, и выплачивается пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

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