Строительство школ и ремонт дорог проинспектировали в Батайске

Глава проинспектировал школу на огородной и в Авиагородке. Фото: пресс-служба Администрации Батайска

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

В минувший выходной день Роман Волошин проинспектировал школу на Огородной. Там благоустраивают и озеленяют территорию. Уже высадили 87 деревьев и кустарников.

Проинспектировал глава Батайска и строительство школы в Авиагородке. Здесь завершен монтаж временного электроснабжения, расчищена часть водоотводного канала. Строители начали обустраивать обходную пешеходную дорожку для прямого доступа к домам в районе «Семи ветров».

Кроме того, сейчас ведутся разработка котлована блока № 1, устройство фундаментной плиты блока № 4 и выравнивающей стяжки в блоках № 2 и № 3. Отметим, что ежедневно на площадке работают около десяти единиц техники.

Вместе с тем, в Батайске продолжается капитальный ремонт Гимназии №7. На данный момент ведется устройство кровли, стяжка полов, продолжается установка отопительной системы, вентиляции, электрики. Работы идут в соответствии с графиком.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Отдельно заслуживают внимания дороги. В рамках объезда Роман Волошин проконтролировал, как ремонтируется проезжая часть на улице Полевой. Отметим, что работы здесь проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Участок от АЗС до адреса ул. 0-я Линия, д. 1 отфрезерован. Начата укладка асфальтобетонного покрытия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках объезда Роман Волошин проконтролировал, как ремонтируется проезжая часть на улице Полевой. Фото: пресс-служба Администрации Батайска

Отметим, сегодня в городе завершены работы по грейдированию и отсыпке щебнем улицы Волжской на участке от Минской до Цимлянской, улицы Армавирской на участке от Цимлянской до водоотводного канала.

В ближайшее время грейдирование с добавлением инертных материалов произведут по улицам Думенко, Балашова (на участке от Одесской до Украинской).

Грейдирование без инертных материалов сделают на Кавказской, на проспекте Правды и в переулке Добром.

- Проверил также выполнение мероприятий по обеспечению безопасности перед зданием железнодорожного вокзала. Сегодня уже установлены полусферы, ограничивающие парковку автомобилей, а также соответствующие дорожные знаки, - написал в своем телеграм-канале Роман Волошин.