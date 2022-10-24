На развитие института мировых судей на Дону в 2022 году выделено 640 млн рублей

В 2021 году было значительно увеличено денежное содержание сотрудников аппаратов мировых судей. Фото: пресс-служба донского правительства.

Количество рассмотренных в Ростовской области мировыми судьями дел растет. Объем бюджетных средств, выделенных на нужды судебных участков в 2021 году составил 577 миллионов рублей, в 2022 году – 640 миллионов. Об этом сообщает пресс служба донского правительства.

По словам замглавы региона Михаила Корнеева, правительство Ростовской области находится в постоянном контакте с судейским сообществом и принимает меры по организационному обеспечению деятельности мировых судей. В 2021 году по решению губернатора Василия Голубева было значительно увеличено денежное содержание сотрудников аппаратов мировых судей. 1 октября 2022 года проведена ежегодная индексация заработной платы.

Также за предыдущие два года и прошедший период текущего было приобретено более 870 единиц техники: многофункциональные устройства, автоматизированные рабочие места, телефоны и прочее.

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