В Ростове прошел Кубок по бильярду «Осенний шар»

Число участников бильярдного турнира растет с каждым годом. Фото: Управление физкультуры и спорта.

В Ростове-на-Дону состоялся традиционный Кубок по бильярдному спорту. Организатором выступило Управление по физической культуре и спорту донской столицы.

В «Осеннем шаре» приняло участие 32 любительские команды . В каждой - по два человека. Среди участников - сборные администраций районов города, функциональных подразделений ростовской мэрии, трудовых коллективов Ростова, а также представителей представителей образовательных учреждений.

Во время открытия турнира начальник УФКС Денис Браславский подчеркнул, что число участников турнира растет с каждым годом. Любительский бильярд в трудовых коллективах донской столицы становится все популярнее. Поскольку соревнования вызывают большой интерес, Управление физкультуры намерено и в дальнейшем проводить турниры два раза в год - весной и осенью.

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