В Ростовской области завершили расследование дела об убийстве пенсионера во время нападения

Злоумышленники нанесли жертве множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении двух жителей Азовского района, обвиняемых в убийстве престарелого мужчины в ходе разбойного нападения, суд завершил расследование дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По данным следствия, в ночь со 2 на 3 ноября 2021 года обвиняемые из корыстных побуждений незаконно проникли в частное домовладение в селе Кулешовка Азовского района. Взломщики напали на 82-летнему мужчину, который являлся родственником одного из обвиняемых. Они нанесли жертве множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, потребовав сообщить о местонахождении денежных средств. Обнаружив 400 тысяч рублей, обвиняемые нанесли потерпевшему несколько колото-резаных ранений, а затем удушили.

С целью скрыть совершенное преступление они предприняли попытку пожечь домовладение, после чего скрылись с места преступления. Спустя несколько дней после совершенных преступлений обвиняемые были задержаны. По ходатайству следователя в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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