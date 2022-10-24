В Элисте под суд пойдет работодатель, задолжавший сотрудникам более полутора миллионов зарплаты

Четыре месяца сотрудники сидели без зарплаты. Фото: Анастасия Осипова

Уголовное дело о невыплате заработной платы расследовали в Элисте. Там под суд пойдет работодатель в коммерческой организации, который задолжал своим сотрудникам более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

По версии следствия, четыре месяца, с января по апрель 2021 года, обвиняемый, имея возможность своевременно выплачивать зарплату, не платил 13 работникам. В общей сумме оказался должен своим же сотрудникам 1 миллион 664 тысячи 191 рубль.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Если в суде вина работодателя будет доказана, ему грозит до года лишения свободы.

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