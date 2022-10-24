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НовостиОбщество24 октября 2022 14:51

В Элисте под суд пойдет работодатель, задолжавший сотрудникам более полутора миллионов зарплаты

Четыре месяца на него работали бесплатно
Татьяна ТИХОНОВА
Четыре месяца сотрудники сидели без зарплаты.

Четыре месяца сотрудники сидели без зарплаты.

Фото: Анастасия Осипова

Уголовное дело о невыплате заработной платы расследовали в Элисте. Там под суд пойдет работодатель в коммерческой организации, который задолжал своим сотрудникам более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

По версии следствия, четыре месяца, с января по апрель 2021 года, обвиняемый, имея возможность своевременно выплачивать зарплату, не платил 13 работникам. В общей сумме оказался должен своим же сотрудникам 1 миллион 664 тысячи 191 рубль.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Если в суде вина работодателя будет доказана, ему грозит до года лишения свободы.

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