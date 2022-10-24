Ростовская область перейдет на китайские и белорусские автобусы в связи с санкциями

В России работает много техники, произведенной на территории Китая. Фото: Екатерина Попова

Транспортная отрасль Ростовской области из-за санкций недружественных стран, введенных в отношении России после начала СВО, столкнулась с проблемой увеличения стоимости отдельных запчастей. Однако в Министерстве нашли выход в виде сотрудничества с китайскими и белорусскими производителями. Об этом в пресс-службе Минтранса региона рассказали корреспонденту «КП Ростов-на-Дону».

- Когда вопрос касается непосредственно поставок иностранной продукции, то, учитывая сложности с недружественными странами, наши перевозчики ожидаемо будут делать крен в сторону тех стран, с которым работать проще и понятнее, - пояснили корреспонденту «»КП — Ростов-на-Дону» в региональном Минтрансе. - У нас на территории РФ работает большое количество техники, произведенной в Республике Беларусь: и электробусы МАЗ, автобусы МАЗ.

По словам сотрудника пресс-службы министерства транспорта Ростовской области, в России работает много техники, произведенной на территории Китая.

- Самое главное в контексте сохранения отрасли — не приобрести технику, а обеспечить ее дальнейшее функционирование, - объяснили в Минтрансе. - Осуществить гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также поставку запасных частей. Если мы видим, что иностранные компании уходят с рынка, то понимаем, что вопрос сервиса будет затруднен.

Как пояснили в ведомстве, уход западных компаний с рынка означает закрытие представительств, в результате сотрудничество ведется через дилерские центры. И вопрос сервисного обслуживания остается открытым. В то же время российские, белорусские и китайские производители только расширяют свою дилерскую сеть в донском регионе. И руководители Минтранса области делают соответствующие выводы о том, с кем работать в дальнейшем.

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