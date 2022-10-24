На Дону военные следователи запустили горячую линию для участников спецоперации и их семей

В донском военном следственном комитете заработала горячая линия для участников СВО и их семей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для дончан в военном следственном комитете была открыта горячая линия. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления следственного комитета Российской Федерации.
Воспользоваться этой горячей линией смогут участники специальной военной операции и члены их семей. Инициатором ее создания стал председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин. Он дал соответствующее поручение.
В Южном военном округе местные жители смогут позвонить на горячую линию по телефону 8 (863) 222-13-59. Звонок можно совершить в любое время суток.
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