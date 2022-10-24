В Ростовской области комитет донского парламента одобрил отмену транспортного налога для мобилизованных и членов их семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на прошедшем заседании комитета по бюджету было одобрено решение об отмене транспортного налога для мобилизованных дончан и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

- Льготу предлагается предоставлять за налоговые периоды 2021 и 2022 годов, то есть по срокам уплаты 1 декабря 2022 года и 1 декабря 2023 года соответственно, - отметила заместитель губернатора министр финансов Лилия Федотова.

Также эту льготу могут получить дети мобилизованных военнослужащих, не достигшие совершеннолетия, так как в Ростовской области разрешается иметь собственное транспортное средство по достижении 16-летнего возраста.

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