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НовостиОбщество24 октября 2022 17:42

В Ростовской области пятеро подростков пытались сбежать из реабилитационного центра

Ненадолго школьники вышли за территорию учреждения, но их вернули обратно
Татьяна ТИХОНОВА
Школьники пропали поздно вечером.

Школьники пропали поздно вечером.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятеро школьников в Ростовской области попытались сбежать из реабилитационного центра, но практически сразу были пойманы. О тщетной попытке подростков рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона.

Все случилось еще в субботу, 22 октября, когда стемнело. Около половины одиннадцатого вечера пятеро школьников, два шестиклашки, семиклассник и два восьмиклассника вышли за территорию реабилитационного приюта. В "свободном плавании" подростки пробыли всего несколько часов.

Правоохранители, узнав о случившемся, быстро нашли беглецов и вернули на место - ночевали дети в своих постелях.

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