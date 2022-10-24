В Ростовской области пятеро подростков пытались сбежать из реабилитационного центра

Школьники пропали поздно вечером.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пятеро школьников в Ростовской области попытались сбежать из реабилитационного центра, но практически сразу были пойманы. О тщетной попытке подростков рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона.
Все случилось еще в субботу, 22 октября, когда стемнело. Около половины одиннадцатого вечера пятеро школьников, два шестиклашки, семиклассник и два восьмиклассника вышли за территорию реабилитационного приюта. В "свободном плавании" подростки пробыли всего несколько часов.
Правоохранители, узнав о случившемся, быстро нашли беглецов и вернули на место - ночевали дети в своих постелях.
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