В донском регионе в 2022 году нашли и обезвредили 294 боеприпаса Великой Отечественной войны. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в нынешнем году смогли обнаружить и обезвредить 294 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Большинство из них было найдено в Ростове, Каменске-Шахтинском, а также в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Аксайском районах. Именно в этих местах во время войны шли самые активные и ожесточенные бои. где во время Великой Отечественной войны шли активные сражения, рассказал

- Военные действия на Дону окончились в конце августа 1943 года, однако даже сейчас на территориях, где шли бои, все еще находят мины, авиабомбы, оружие и технику. В прошлом году нашли 773 боеприпаса, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

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Эксперты предполагают, что минометные снаряды принадлежали немецкой армии.