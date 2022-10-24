Очевидцы рассказали подробности о пожаре в общежитии ростовского вуза

Во время ЧП из здания эвакуировали 30 человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подробностями о пожаре в общежитии ЮФУ в Западном районе Ростова, который случился в ночь на понедельник, 24 октября, очевидцы поделились с изданием «Городской репортер». Тогда из здания были эвакуированы 30 человек, никто не пострадал.
По словам первокурсника, который живет на 11 этаже здания, в той комнате жили два студента из Сирии — они то и проснулись во время от дыма и успели предупредить остальных.
По его словам, на место приезжали руководители, полицейские и эксперты. Все осмотрели, взяли показания у студентов.
- Жильца заверили, что ему не стоит беспокоиться или переживать, так как его вины вслучившемся нет», — приводит издание слова первокурсника.
Студент-третьекурсник рассказал корреспонденту, что на следующий день в пострадавшей от огня комнате начнется ремонт.
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