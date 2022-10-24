В Ростовской области около 400 семей получат поддержку по соцконтрактам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области на оказание помощи малоимущим дончанам на основе соцконтрактов в октябре выделили около 65 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Василием Голубевым. Власти уверены, что эта сумма поможет обеспечить поддержку примерно 400 семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

- Всего с начала года, с учетом выделенных в октябре ассигнований, пособие на основании соцконтракта получили более 6 тысяч семей на сумму свыше 850 миллионов рублей, - отмечается в сообщении.

Социальные контракты - это мера господдержки. Она оказывает помощь дончанам в поиске работы, открытии своего дела, ведении личного подсобного хозяйства. Это помогает преодолевать трудные жизненные ситуации.

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Эти деньги смогут получить те, у кого доход ниже прожиточного минимума.