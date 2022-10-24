Алексей Логвиненко проинспектировал ход работ по подключению к отоплению жилых домов. Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Алексей Логвиненко проверил ход работ по подключению отопления в жилых домах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сити-менеджер пообщался жителями нескольких домов в разных районах. Ранее они жаловались на отсутствие отопления.

Алексей Логвиненко спустился в подвальные помещения и посмотрел на работу теплового оборудования внутри. Коммуникации находятся в хорошем состоянии. Как только котельные были запущены, производилась регулировка систем отопления. Сейчас эта работа уже завершилась.

Сейчас отопление дали уже в 4212 многоквартирных домах с центральной системой отопления. Тепла по-прежнему нет в 531 доме. Батареи потеплеют в них не позднее 27 октября.

- Поставил задачу, как можно быстрее все наладить, и в максимально сжатые сроки подключить всех потребителей к теплоснабжению. Над ее выполнением все выходные, всю следующую неделю будут работать главы районов, Департамент ЖКХ и энергетики, коммунальные службы, - написал Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове дали отопление уже в 90% домов.

В остальные дома планируется подать тепло до 27 октября.