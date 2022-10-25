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НовостиОбщество25 октября 2022 4:00

На капитальный ремонт тротуара в донском хуторе потратят более 1,7 миллиона рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На капитальный ремонт тротуара в донском хуторе потратят более 1,7 миллиона рублей.

На капитальный ремонт тротуара в донском хуторе потратят более 1,7 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из хуторов Ростовской области запланировали отремонтировать тротуар. На эти нужды планируется потратить более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Орловского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 1 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется капитальным ремонтом тротуара на улице Центральной от переулка Школьного до переулка Майского в хуторе Гундоровский Орловского района.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 14 ноября по 2 декабря.

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