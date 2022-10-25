Отключения света в Ростове-на-Дону 25 октября 2022 года: света не будет в нескольких районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 25 октября 2022 года: в городе анонсировали новые отключения света. Электричества не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 25 октября, с 8 до 12 часов света не будет на ул. Акмолинская 75-97, 82-102; ул. Лесопарковая 147-165, 174-186; ул. Мечётинская 76-98, 83-105; ул. Петрозаводская 93-119, 122, 108-114: ул. Чукотская 33-93, 38-100.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; ул. Минский 1-39, 2-38; ул. Лесозащитная 25-37; ул. Двинская 19-37, 46-66; ул. 26 июня 51-99, 48-96; ул. Печорская 36-56, 31-51; ул. Волжская 51-97, 56-104; ул. Камская 57-99, 44-88; ул. Тихого Дона 61-77, 46-60; пер. Читинский 1-23, 2-26; пер. Иркутский 1-46, 2-48; пер. Архангельский 1-29, 2-28.

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