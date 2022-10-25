В Ростовской области выставили дополнительные охранные посты. Фото: Правительство РО

В Ростовской области прошло расширенное заседание регионального оперштаба. Председательствовал на нем глава региона Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского края.

Участниками заседания стали члены областного правительства, руководители правоохранительных, силовых структур, городов и районов Ростовской области. На мероприятии были заслушаны доклады правоохранителей о том, какие меры по усилению охраны общественного порядка и общественной безопасности уже приняты. Докладчики также рассказали об охране важных государственных и специальных объектов, объектов жизнеобеспечения.

- В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты, а также увеличили число задействованных правоохранителей. Оперативный штаб утвердил план дальнейших мероприятий по реализации в Ростовской области указа президента о введении режима среднего уровня реагирования, - отмечается в сообщении.

Напомним, региональный оперативный штаб создали 19 октября по указу президента РФ о введении на территории Ростовской области режима среднего уровня реагирования. Работу оперштаба возглавляет губернатор Василий Голубев.

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