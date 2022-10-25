В Новочеркасске стартовал ремонт моста на улице Машиностроителей. Фото: Правительство РО

В Новочеркасске начались работы по реконструкции моста через железнодорожные пути на улице Машиностроителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Его протяженность составляет более 100 метров, также к нему есть подходы по 2,5 километра. Средства на проведение работ в 2022-2023 годах были выделены из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Сейчас уже заключили контракт между городом и компанией «РостовАвтоДор» на сумму 654,9 миллиона рублей. Дорожники уже приступили к подготовительным работам. Им необходимо будет выполнить переустройство коммуникаций, разобрать старый мост, а вместо него построить транспортную развязку.

- Путепровод находился в неудовлетворительном состоянии, от жителей неоднократно поступали жалобы. Когда его приведут в нормальное состояние, это поможет вывести транспортный поток с центральных улиц города и обеспечить бесперебойное сообщение между микрорайоном «Соцгород» и поселком Молодежный, - сообщил замгубернатора министр транспорта Владимир Окунев.

Работы планируется окончить до 30 ноября 2023 года.

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