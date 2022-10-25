Донской губернатор Василий Голубев провел заседание регионального оперштаба. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел расширенное заседание регионального оперштаба. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В мероприятии поучаствовали чиновники, правоохранители и силовики городов и районов донского региона. Участники представили свои доклады об уже принятых мерах по усилению охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Кроме того, в регионе усилена охрана важных государственных и спецобъектов, а также объектов жизнеобеспечения. В регионе выставили дополнительные наряды и посты. Кроме того, было увеличено число работающих сотрудников правопорядка.

- В области утвержден план дальнейших мероприятий по реализации указа президента о введении режима среднего уровня реагирования, - отметили в ведомстве.

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Режим начал действовать накануне в донском регионе.