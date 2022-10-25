В Ростовской области запланировали запустить водный транспорт на подводных крыльях. Фото: минтранс РО.

Минтранс Ростовской области запланировал восстановить регулярную перевозку пассажиров водным транспортом. Он будет курсировать в направлениях Ростов-на-Дону - Азов - Таганрог и Ростов-на-Дону - Старочеркасск - Семикаракорск - Константиновск - Романовская - Волгодонск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас имеющиеся в городах причалы позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки из Ростова в Константиновск и Таганрог, а также в станицы Романовскую и Старочеркасскую.

- Учитывая значительную протяженность маршрутов, организация пассажирских перевозок водным транспортом целесообразна судами на подводных крыльях, - говорится в сообщении.

Но пользоваться подобным транспортом можно будет только в светлое время суток. А также следует предусмотреть места для зимнего отстоя и ремонта таких судов.

Сейчас идет определение моделей и устанавливается количество необходимых региону судов.

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