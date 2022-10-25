В Таганроге главного архитектора задержали по подозрению в получении крупной взятки

В Таганроге задержали главного архитектора по подозрению в получении крупной взятки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Таганроге задержали главного архитектора. Его заподозрили в получении крупной взятки. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.
По предварительным данным, деньги мужчина получил в одном из местных кафе. В этот момент его задержали правоохранители. В отношении главного архитектора было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки".
Дончанин занял пост главного архитектора Таганрога совсем недавно. До этого он занимал аналогичную должность в Каменске-Шахтинском.
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