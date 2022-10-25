В Ростовской области со среды польют проливные дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в среду начнутся проливные дожди. Они будут идти на протяжении нескольких дней. Такой прогноз дали сотрудники местного Гидрометцентра.

Во вторник, 25 октября, в донском регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. Ночью похолодает до +8 градусов.

В среду, 26 октября, воздух прогреется до +12 градусов. В этот день на регион обрушатся проливные дожди. Такая же погода будет стоять в Ростовской области в четверг и пятницу.

В субботу, 29 октября, осадки прекратятся, но погода за окном по-прежнему будет облачной. В воскресенье, 30 октября, солнце из-за туч тоже не выглянет.

Синоптики также отметили, что в выходные температура ночью может упасть до +3 градусов.

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Воздух прогреется лишь до +13 градусов.