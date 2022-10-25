В центре Ростова несколько улиц останутся без воды

Ростовчанам стоит заранее позаботиться о запасах воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону несколько улиц останутся без водоснабжения. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Отключения пройдут 27 октября с 8:30 до 23:00 по адресам: переулок Университетский, от улицы М. Горького до улицы Красноармейской, участок от улицы Лермонтовской до улицы Малюгиной, улица Филимоновская от проспекта Чехова до проспекта Кировского.

Причиной временных неудобств стало подключение водопроводной сети к линии между улицами Лермонтовская и Малюгиной. Ростовчанам стоит заранее позаботиться о запасах воды.

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