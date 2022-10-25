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НовостиОбщество25 октября 2022 7:25

В Ростове священнослужители отправились на сборы по военно-медицинской подготовке

Они проходят в 1602-м военном клиническом госпитале Минобороны
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове священнослужители отправились на сборы по военно-медицинской подготовке. Фото: Ростовская-на-Дону епархия.

В Ростове священнослужители отправились на сборы по военно-медицинской подготовке. Фото: Ростовская-на-Дону епархия.

В Ростове-на-Дону священнослужители отправились на сборы по военно-медицинской подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской-на-Дону епархии.

Обучение будут проходить клирики епархии и сотрудники епархиального управления. Сборы проходят в 1602-м военном клиническом госпитале Министерства обороны.

Курс будет разделен на два этапа - теорию и практику. По итогу участники сборов смогут оказывать первую помощь, даже в случае переломов и при травматическом шоке.

- Уже завтра священников обучат практическим навыкам остановки наружного кровотечения, наложения повязок и жгутов, оказания первой помощи при повреждениях и ранениях груди, головы и позвоночника и многое другое, - отмечается в сообщении.

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В Ростовской области на курсы медпомощи записалось около тысячи человек.

Первая группа записавшихся на курсы военной и медицинской подготовки завершила обучение.