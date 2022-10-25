В Ростовской области мужчину подозревают в хранении наркотиков

У 43-летнего мужчины полиция нашла запрещенное вещество общей массой 2322 грамма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зерноградском районе задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при обыске дома у 43-летнего мужчины полиция нашла запрещенное вещество общей массой 2322 грамма. Злоумышленник признался, что хранил наркотики для собственного употребления.

В отношении местного жители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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