Ростов-на-Дону занимает 12 место в рейтинге эффективности платных парковок

В Ростове парковки оказались самыми дешевыми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростов вошел рейтинг городов по эффективности платных парковок. Донская столица занимает 12 место среди 20 городов России. Статистику опубликовал сайт «Дорнадзор».

Города оценивали по доступности парковки для жителей, эффективности, удобности и развитию. По каждому параметру давались баллы. Первое место в рейтинге занимает Москва. Однако в столице оказались самые дорогие парковки.

Второе место забрал Белгород, а на третьем месте расположился Краснодар. В Ростове парковки оказались самыми дешевыми. Город набрал в рейтинге 43,4 балла.

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(Подробности)